Обвиняемый в убийствах экс-депутат спросил Путина, почему не уважают «страну и патриотов»

Напомним, 7 мая стало известно о задержании Быкова по подозрению в причастности к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году. Позже ему предъявили обвинение. Сейчас экс-депутат находится в СИЗО № 1 Красноярска.

Письмо опубликовал в своем Facebook бывший депутат горсовета Владимир Владимиров. В обращении Быков назвал себя «патриотом России и своего народа» и заявил, что он и Путин находятся практически в одинаковом положении.

«Мы с вами сейчас находимся в похожих условиях — вы в бункере своей резиденции, а я в бункере одиночной камеры, надеюсь COVID-19 к вам не пройдет. Находясь в таких условиях, мне открывается вид на нашу с вами Родину — Россию. У меня появилась тревога за нашу страны, мы подошли к краю пропасти, где в многонациональной богатой стране — России, власть не верит своему народу! А народ не верит власти! Это большая беда!» — начал свое письмо Быков.

Быков подчеркнул, что его арестовали по делу об убийстве 26-летней давности. Он также рассказал, какие «герои России» поддержали его и выступили в защиту.

Кроме того, он отметил, что в его регионе и всей стране «что-то идет не так, как должно быть в демократическом государстве».

«Экономика развалена, несколько миллионов гектар леса сожжены, происходят потопы в населенных пунктах, взрываются склады в непосредственной близости, где живут люди <…> а власти, которые эти безобразия допустили, получают государственные награды и почет», — пришел к выводу арестант.

Свое обращение он заканчивает вопросом к Путину: «Почему власть не уважает свою страну и свой народ?»

Ранее член научно-консультативного совета СК назвал главную ошибку Быкова, задержанного за убийства «в лихие 90-е» в Сибири.