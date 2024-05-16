Накануне в микрорайоне Затон временно ограничили движение транспорта по дороге на остров Шубинский. Об этом пишет администрация города.

Из-за повышения уровня воды в реке Обь, ввели временный запрет на движение транспорта на участке от ул. Якорной до дороги, ведущей к ул. Матросская.

В микрорайоне Затон движение транспорта и пешеходов будет осуществляться по наплавному мосту.

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными и осторожными.

По состоянию на 15 мая уровень воды в реке Обь составил 447 см над нулем водомерного поста.

Ранее сообщалось, что паводок затопил алтайскую трассу и сделал «русло».

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