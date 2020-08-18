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Жизнь

В Минтруде разъяснили, почему предновогодний день невозможно сделать выходным

Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса, но этот момент может быть учтен при переносе выходных дней в 2021 году — так Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным, пишет РИА Новости.

Календарь.
Календарь.
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В частности, перенос рабочего дня будет нарушать требования статьи 110 Трудового кодекса.

Пояснение ведомство направило в ответ на запрос главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

В то же время Нилов в своем Telegram-канале написал, что только главы регионов могут принять решение о выходном в последний день декабря. Однако, по его словам, это может вызвать «недоумение их соседей-субъектов, которым предновогодний день оставили „рабочим“ днем», пишет Lenta.ru.

В конце ноября прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим в обмен на какой-то другой выходной в году. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отказалась поддержать проект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что отказ правительства России сделать 31 декабря выходным днем грозит обернуться анархией в стране. При этом Жириновский настаивает на том, что новогодние каникулы нужно ограничить тремя днями — 31 декабря, 1 и 2 января.

В 2019 году предновогодний день приходился на вторник и был рабочим для большинства россиян. Ряд губернаторов объявили его выходным на своей территории.

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