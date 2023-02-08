В Молодежном театре Алтая покажут экстремальное ориентирование во внутреннем мире

Живет где-то девушка-подросток Лиля, учится в школе, общается с одноклассниками, ведет дневник и изо всех сил старается быть необычной. Но вдруг появляется ее дедуля, которого она почти не знает. Он вызывается пойти с ней в школьный поход. Что может быть хуже? Ну, разве что невыносимый дедов характер. Так начинается пьеса «Ноябрьский зов», которую поставят в МТА.

Детки и предки

24 февраля в репертуар МТА войдет постановка «Ноябрьский зов» по пьесе Марии Малухиной. Она уже известна барнаульским зрителям по спектаклю «Василисса».

Над материалом для подростков молодого драматурга работает не менее молодой и интересный режиссер Петр Норец. Он родился в 1991 году в Новокузнецке. В 2019 году окончил режиссерский факультет Российского института театрального искусства — (мастерская Олега Кудряшова).

С 2018 ставил спектакли в Новокузнецке, Новороссийске, Березниках, Кемерове, Сарове, Ельце, Казани и других городах. Теперь он приехал в Барнаул.

Работа над «Ноябрьским зовом» стала возможной благодаря проекту «Детки и предки. Сибирь» новосибирской автономной некоммерческой организации «Центр „Культурный город“, который реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Композитором спектакля выступил Станислав Журавлев, над видеоконтентом работает Александр Секачев.

Читка пьесы „Ноябрьский зов“. МТА.

Общая потерянность

По словарю А. Беренгольда, антикварной книге 1902 года, „Ноябрьский зов“ — заведомо невыполнимое стремление достичь состояния легкости и беззаботности, присущее детскому и отроческому возрасту, сопровождаемое меланхолией и общей потерянностью». Это чувство — центральный мотив пьесы Марии Малухиной.

Итак, 14-летняя Лиля отправляется в поход с дедом-снобом. С ними идут несколько одноклассников, которым не повезло с родителями, и двое учителей — Палка и Борщ. Обещавший быть скучным и унылым осенний поход неожиданно становится для всех участников уроком внимательности и нежности по отношению друг к другу, а для кого-то — твердости и умения постоять за себя.

Лиля, которая старалась выделиться и быть не как все, начнет понимать, что выделяться не так и важно. Здесь, в походе, она болезненно обнаруживает свою обычность. На самом деле, по сравнению с остальными, у нее все хорошо. За один день она узнает своих одноклассников и попрощается с детством.

Не герои

По-настоящему необходимым в походе (и во всей предстоящей Лиле жизни) оказывается умение различить, чем выделяются другие, понять их, принять и через это начать принимать и себя такой, какая есть, — обычной, слабой и тихой.

Личность может быть уникальной, даже когда она вовсе не особенная и негероическая. Эта мысль, по сути, означает взросление.

Пьеса «Ноябрьский зов» открывает нам взрослых и детей в необычной ситуации, где оказывается, что все они носят в себе ошибки и травмы, но хотят исправиться и быть понятыми. Это возможно только заглянув в себя, найдя все скрытое за маской и признав за другими право быть личностью.

Трансформация хорошо видна по родителям одноклассников Лили. В них узнаются вполне современные типажи — мама, вечно запиливающая сторис, отец, подсевший на спорт. Утрированные персонажи в финале раскроются как живые трепетные души.

Премьера пройдет 24 и 25 февраля в 17:00 на малой сцене. Продолжительность — 1 час 30 минут без антракта. Цена билета: 350 рублей. 12+