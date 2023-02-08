8 февраля
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Жизнь

В Молодежном театре Алтая покажут экстремальное ориентирование во внутреннем мире

Живет где-то девушка-подросток Лиля, учится в школе, общается с одноклассниками, ведет дневник и изо всех сил старается быть необычной. Но вдруг появляется ее дедуля, которого она почти не знает. Он вызывается пойти с ней в школьный поход. Что может быть хуже? Ну, разве что невыносимый дедов характер. Так начинается пьеса «Ноябрьский зов», которую поставят в МТА.

Читка пьесы "Ноябрьский зов".
Читка пьесы "Ноябрьский зов".
МТА.

Детки и предки

24 февраля в репертуар МТА войдет постановка «Ноябрьский зов» по пьесе Марии Малухиной. Она уже известна барнаульским зрителям по спектаклю «Василисса».

Над материалом для подростков молодого драматурга работает не менее молодой и интересный режиссер Петр Норец. Он родился в 1991 году в Новокузнецке. В 2019 году окончил режиссерский факультет Российского института театрального искусства — (мастерская Олега Кудряшова).

С 2018 ставил спектакли в Новокузнецке, Новороссийске, Березниках, Кемерове, Сарове, Ельце, Казани и других городах. Теперь он приехал в Барнаул.

Работа над «Ноябрьским зовом» стала возможной благодаря проекту «Детки и предки. Сибирь» новосибирской автономной некоммерческой организации «Центр „Культурный город“, который реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Композитором спектакля выступил Станислав Журавлев, над видеоконтентом работает Александр Секачев.

Читка пьесы &quot;Ноябрьский зов&quot;.
Читка пьесы „Ноябрьский зов“.
МТА.

Общая потерянность

По словарю А. Беренгольда, антикварной книге 1902 года, „Ноябрьский зов“ — заведомо невыполнимое стремление достичь состояния легкости и беззаботности, присущее детскому и отроческому возрасту, сопровождаемое меланхолией и общей потерянностью». Это чувство — центральный мотив пьесы Марии Малухиной.

Итак, 14-летняя Лиля отправляется в поход с дедом-снобом. С ними идут несколько одноклассников, которым не повезло с родителями, и двое учителей — Палка и Борщ. Обещавший быть скучным и унылым осенний поход неожиданно становится для всех участников уроком внимательности и нежности по отношению друг к другу, а для кого-то — твердости и умения постоять за себя.

Лиля, которая старалась выделиться и быть не как все, начнет понимать, что выделяться не так и важно. Здесь, в походе, она болезненно обнаруживает свою обычность. На самом деле, по сравнению с остальными, у нее все хорошо. За один день она узнает своих одноклассников и попрощается с детством.

Не герои

По-настоящему необходимым в походе (и во всей предстоящей Лиле жизни) оказывается умение различить, чем выделяются другие, понять их, принять и через это начать принимать и себя такой, какая есть, — обычной, слабой и тихой.

Личность может быть уникальной, даже когда она вовсе не особенная и негероическая. Эта мысль, по сути, означает взросление.

Пьеса «Ноябрьский зов» открывает нам взрослых и детей в необычной ситуации, где оказывается, что все они носят в себе ошибки и травмы, но хотят исправиться и быть понятыми. Это возможно только заглянув в себя, найдя все скрытое за маской и признав за другими право быть личностью.

Трансформация хорошо видна по родителям одноклассников Лили. В них узнаются вполне современные типажи — мама, вечно запиливающая сторис, отец, подсевший на спорт. Утрированные персонажи в финале раскроются как живые трепетные души.

Премьера пройдет 24 и 25 февраля в 17:00 на малой сцене. Продолжительность — 1 час 30 минут без антракта. Цена билета: 350 рублей. 12+

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