В Москве козлы устроили из автомобиля горку

Животные залезали на крышу автомобиля, бодались и съезжали по багажнику, как по детской горке.
Откуда во дворе многоэтажки взялись парнокопытные, неизвестно.
Ранее шесть козлят родилось за одну ночь в барнаульском зоопарке.
Козы скатывались с крыши иномарки, припаркованной во дворе многоэтажки, сообщает "Мослента".
Животные залезали на крышу автомобиля, бодались и съезжали по багажнику, как по детской горке.
Откуда во дворе многоэтажки взялись парнокопытные, неизвестно.
Ранее шесть козлят родилось за одну ночь в барнаульском зоопарке.
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