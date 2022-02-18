В небе у границы Украины пилот самолета написал слово «расслабьтесь»

В Молдавии пилот самолета траекторией полета написал слово «Relax» (расслабьтесь) возле границы Украины, сообщает Znak.com со ссылкой на FlighRadar24 , который отслеживает передвижения самолетов.

znak.com со ссылкой на FlightRadar24.com.

Пилот самолета написал в небе у границы Украины слово "расслабьтесь".

Надпись «Relax» длиной 128 километров появилась в 40 километрах от границы Украины.

За передвижением самолета наблюдали более 30 тыс. человек.

«Теперь мы расслабились», — сообщили сотрудники FlighRadar24, когда самолет дописал последнюю букву.



Рейс совершил пилот Airbus A321 авиакомпании Air Moldova.

Самолет вылетел из Кишинева на 1 час 40 минут, после чего приземлился в том же аэропорту.

Ранее сообщили, что всех жителей Киева собрались эвакуировать, если «вторжение» дойдет до столицы Украины.