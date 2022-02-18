В небе у границы Украины пилот самолета написал слово «расслабьтесь»

Надпись «Relax» длиной 128 километров появилась в 40 километрах от границы Украины.
За передвижением самолета наблюдали более 30 тыс. человек.
«Теперь мы расслабились», — сообщили сотрудники FlighRadar24, когда самолет дописал последнюю букву.
Now we’re relaxed. https://t.co/zhtzH7lQ9O pic.twitter.com/ozsd8dIbJx— Flightradar24 (@flightradar24) February 17, 2022
Рейс совершил пилот Airbus A321 авиакомпании Air Moldova.
Самолет вылетел из Кишинева на 1 час 40 минут, после чего приземлился в том же аэропорту.
Ранее сообщили, что всех жителей Киева собрались эвакуировать, если «вторжение» дойдет до столицы Украины.