16 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В некоторых российских клиниках не хватает вакцин от кори

Частные российские клиники жалуются на нехватку вакцины от кори, сообщает ОСН.

Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

В частных клиниках зафиксировали резки рост потребности в вакцинах. Известно, что единственную российскую вакцину - "Микрогена" - можно получить только в некоторых клиниках Санкт-Петербурга.

Зарубежный препарат ММР-II поставляется с перебоями. Также отмечается, что сотрудников некоторых предприятий обязывают вакцинироваться от кори.

Ежегодно потребность в вакцине составляет по меньшей мере 4-4,5 миллиона доз препарата, отметил бывший главврач России Геннадий Онищенко.

Ранее в Алтайском крае собирались проводить "подчищающую вакцинацию" от кори.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость