В Норильске отпраздновали День Победы, несмотря на сильную метель и сугробы

Жители Норильска 9 мая прошли по улицам «Бессмертным полком» и растянули огромную георгиевскую ленту.
В центре города провели небольшой парад Победы. Военнослужащие в теплой одежде промаршировали мимо собравшихся горожан.
В красноярском Норильске суровая погода не помешала жителям города пройтись по улицам с флагами и георгиевскими лентами в честь Дня Победы, сообщает RT.
Жители Норильска 9 мая прошли по улицам «Бессмертным полком» и растянули огромную георгиевскую ленту.
В центре города провели небольшой парад Победы. Военнослужащие в теплой одежде промаршировали мимо собравшихся горожан.
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