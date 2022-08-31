В Новоалтайске все лето не могут закатать тротуар из щебня

В Новоалтайске рядом со зданием суда начали делать и бросили делать тротуар. Все лето люди передвигаются по камням и щебню.

Тротуар рабочие начали делать еще в июне, однако до конца августа дело так и не сдвинулось с места.

«По такой дороге тяжело обычным людям ходить, что уж говорить про мам с колясками и пожилых», — рассказали altapress.ru жители города.

Также очевидцы группы «Новоалтайск» отметили, что изначально пешеходную дорожку делали на 1,5 метра, а потом наполовину ее сузили.

«Как с коляской проезжать вдоль столбов, если проедет она? Зимой снег техника как убирать будет?», — задаются они вопросами.

Ранее в центре Барнаула начали делать новую дорогу и тротуар на ул. Никитина.