В Новокузнецке начали собирать новогоднюю елку после первого растаявшего снега

В Новокузнецке практически за 3 месяца до Нового года приступили к монтажу новогодней елки, сообщает « Сибдепо ».

В Новокузнецке специалисты 9 октября приступили к установке новогодней елки.

Местная жительница удивилась такой спешке и отметила, что первый снег в городе выпал 8 октября, но уже на следующий день растаял.

«Даже снег еще не лег, до Нового года еще почти три месяца», — подчеркнула сибирячка.

Издание уточняет, что в других городах Кемеровской области устанавливать новогоднюю елку пока еще не начинали.

В Кемерове 2 октября жители прожили удивительный вечер: вначале пошел дождь, а потом град, а потом снег. 26 сентября там прошел такой снегопад, что в городе повалило сотни деревьев.