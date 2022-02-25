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Жизнь

В Новосибирске начали продавать «противопожарные» буханки хлеба

300 тыс. буханок «противопожарного» хлеба продадут в Новосибирске. На их упаковке напечатан специальный QR-код, по которому можно узнать о правилах противопожарной безопасности.

Хлеб. Зерно.
Хлеб. Зерно.
Pixabay.com

Наведя камеру на QR-код, покупатель перейдет в Instagram-аккаунт спасателей МЧС. Первым делом потребителям покажут минутный ролик на тему неосторожных действий с огнём в быту.

В ведомстве рассказали, что давно искали способ выйти на «массовую аудиторию», пишет «Сиб.фм».

«Подобные QR-коды на наш Instagram-аккаунт, в котором публикуем профилактические ролики, памятки и другую полезную информацию, мы давно используем в раздаточном материале. Идея размещать его на товарах широкого потребления появилась давно. <…> Размещение на упаковке изделий QR-кода — удобное решение. Мелкий текст на обороте вряд ли кто-то будет читать, изображение же привлекает внимание», — объяснил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новосибирску Александр Гаврильченко.

«Огнеупорный» хлеб будет в продаже несколько месяцев.

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