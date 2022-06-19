В Новосибирске скончалась дочь изобретателя танка Т-34

Женщине было 93 года.

Елизавета Кошкина родилась в Вятке в 1928 году в монастыре, перестроенном для совпартшколы.

По ее воспоминаниям, семья Кошкиных дружила с семьями Кирова и Орджоникидзе — они перевели Михаила Кошкина в особое конструкторское бюро в Харькове, а мама Елизаветы Михайловны работала у Кирова в секретариате.

Дочь известного изобретателя 50 лет проработала учительницей в Казахстане, а после перестройки перебралась в Новосибирск.

Ранее в Новосибирске обманутая дольщица скончалась у дверей офиса застройщика.