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Жизнь

В Новосибирске скончалась дочь изобретателя танка Т-34

17 июня в Новосибирске скончалась Елизавета Кошкина — дочь конструктора танка Т-34 Михаила Кошкина, пишет НГС.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Женщине было 93 года.

Елизавета Кошкина родилась в Вятке в 1928 году в монастыре, перестроенном для совпартшколы.

По ее воспоминаниям, семья Кошкиных дружила с семьями Кирова и Орджоникидзе — они перевели Михаила Кошкина в особое конструкторское бюро в Харькове, а мама Елизаветы Михайловны работала у Кирова в секретариате.

Дочь известного изобретателя 50 лет проработала учительницей в Казахстане, а после перестройки перебралась в Новосибирск.

Ранее в Новосибирске обманутая дольщица скончалась у дверей офиса застройщика.

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