В Оби обнаружили высокий уровень заражения рыбы описторхозом

Под угрозой оказались несколько соседних регионов: Новосибирская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие регионы, где протекает река Обь - не исключено, что и Алтайский край.
Роспотребнадзор проверил две партии рыбы. В одной было поражено 50% улова, а во второй – все рыбы.
Специалисты Роспотребнадзора предупреждают сибиряков об опасности заражения и просят воздержаться от употребления рыбы, выловленной в реке.
Описторхоз – это заболевание из группы трематодозов. Его вызывают не сами рыбы, а паразитические плоские черви, которые в них заводятся. При поедании зараженной рыбы паразиты могут попасть в организм животного и человека.
При длительном прогрессировании заражение может вызвать рак печени, привести к осложнениям бронхиальной астмы и сахарного диабета, а также способствует появлению патологий при беременности.
Ранее алтайские биологи рассказали, опасно ли есть гигантские грибы.