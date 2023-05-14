В ожидании стрижей: каким будет лето в соответствии с народными приметами

В этот день - 14 мая - сеяли различные культуры. Потому в старину поучил название дня Еремея Запашника.

Причем мужчины занимались посадкой ржи, а женщины – яровых и гороха.

Как правило, к этому времени прилетали стрижи. Возможно, и в Барнауле, "пернатые эскадрильи" будут летать со свистом.

В этот день можно определить, каким будет лето. Если восход ясный - следующее время года будет теплым. А если вечером будет тепло - ожидайте сухое и жаркое лето.

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Ранее сообщалось, что во всей стране термометры покажут выше 40 градусов. С экстремальной жарой столкнутся сибиряки. Также сообщалось, что лето станет самым страшным с начала XXI века. Невероятная жара в России начнется уже в июне. В пекло попадет сибирский регион - установятся аномально высокие показатели. Температура воздуха превысит климатическую норму сразу на 9 градусов.