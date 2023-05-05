5 мая
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Жизнь

Жаркое лето 2023 года: во всей стране термометры покажут выше 40 градусов

В России лето может стать самым жарким за последние 150 лет, пишут "Известия".

Жара
Жара
СС0

По всей стране температура воздуха будет подниматься выше отметки в 40 градусов, пишет "Звезда".

С экстремальной жарой столкнутся сибиряки.

Волны жары, которые бушевали в прошлом году в Европе, тогда миновали Россию, однако могут добраться и до России. Все зависит от Атлантики, отмечает Lenta.ru. Из-за глобальных климатических изменений каждое следующее лето потенциально может быть теплее предыдущего.

Также сообщалось, что лето станет самым страшным с начала XXI века. Невероятная жара в России начнется уже в июне. В пекло попадет сибирский регион - установятся аномально высокие показатели. Температура воздуха превысит климатическую норму сразу на 9 градусов.

В июле прошлого года Испании из-за экстремальной жары умерли 237 человек. Пиком по числу смертей стало 14 июля — тогда скончались 93 жителя королевства. В июне в королевстве подтвердили 829 смертей, связанных с жаркой погодой.

А более 100 японцев погибли из-за проливных дождей.

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