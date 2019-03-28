В пампасы! Лошади сломали загон и отправились на «выпас» в Красноярск

Виной всему, как выяснилось, стали промчавшиеся по поселку местные парни на квадроциклах, пишет «КП». Лошади испугались резкого шума. Вожак выбил ограждение, бросился бежать, остальные — за ним.
Сотрудникам ППС удалось остановить животных и с помощью неравнодушных граждан привести их в безопасное место, пишет aif.ru. На территорию СИЗО — на площадке для прогулок арестантов.
Полицейские сообщили хозяину, что его питомцы найдены и находятся в безопасности.
Все шесть лошадей и два жеребенка возвращены в конюшню.
Заводчик поблагодарил всех за помощь.