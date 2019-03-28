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Жизнь

В пампасы! Лошади сломали загон и отправились на «выпас» в Красноярск

В полицию Красноярска поступила информация о том, что по проезжей части Свободного проспекта бежит табун лошадей. Выяснилось, что животные принадлежат фермеру — жителю пригородного поселка Солонцы. Лошади сломали забор в загоне и «отправились на выпас» в Красноярск.

Лошади.
Лошади.
Олег Богданов

Виной всему, как выяснилось, стали промчавшиеся по поселку местные парни на квадроциклах, пишет «КП». Лошади испугались резкого шума. Вожак выбил ограждение, бросился бежать, остальные — за ним.

Сотрудникам ППС удалось остановить животных и с помощью неравнодушных граждан привести их в безопасное место, пишет aif.ru. На территорию СИЗО — на площадке для прогулок арестантов.

Полицейские сообщили хозяину, что его питомцы найдены и находятся в безопасности.

Все шесть лошадей и два жеребенка возвращены в конюшню.

Заводчик поблагодарил всех за помощь.

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