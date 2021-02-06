В ПФР объяснили, почему надбавка к пенсии существует, но получить ее невозможно

В Пенсионном фонде (ПФР) объяснили , почему некоторые россияне не получили прибавку к пенсиям, которую им обещали с 1 января .

В ПФР отметили, что прибавка на самом деле есть, однако она не имеет какую либо физическую величину — увидеть ее можно только в личном кабинете, а не в руках.

«Дело в том, что пенсия работающих пенсионеров индексируется, но выплачивается без учета индексации», — разъяснили в фонде.

В ведомстве напомнили, что любой россиянин может зайти в свой личный кабинет на сайте ПФР, где увидит две суммы.

Первая — которую выплачивают пенсионеру во время продолжения трудовой деятельности. Вторая — с учетом индексации, которую будут выдавать после увольнения.

«После прекращения трудовой деятельности до получения пенсии с индексацией должно пройти три месяца — этот срок необходим для получения сведений от работодателей и обработки данных. Но и за это время надбавка будет выплачена», — объяснили и заверили в ПФР.

Напомним, пенсии работающих пожилых россиян не индексируют уже несколько лет, чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 февраля 2021 года подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.