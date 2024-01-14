В Подмосковье старушка сгорела заживо

Женщина сгорела из-за электрического покрывала, которое воспламенилось. Им она согревалась в лютые морозы.

SHOT сообщает, что трагедия произошла в подмосковном Серпухове, где 78-летняя женщина после новогодних праздников переехала из Москвы в загородный дом своей подруги.

Ночью пострадавшая сильно замерзла и решила включить электрическое покрывало, чтобы согреться. Устройство загорелось после того, как она уснула.

Женщины почувствовали запах гари и проснулись. Они попытались потушить огонь, но в доме все уже сильно полыхало.

Пенсионерки выбрались из дома, но одна из них решила вернуться за вещами. Женщина схватила нужные вещи, но выбраться из дома из-за огня уже не смогла. Она погибла в пожаре.

Пожарные прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь на площади 100 кв. метров.

В настоящее время проводится проверка.

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