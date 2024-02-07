8 февраля
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Жизнь

В Подмосковье застрелили владелицу завода ТИАЛ

В Подмосковье застрелили владелицу завода ТИАЛ и двух ее подруг. Тела женщин нашли спустя несколько дней, они лежали в подвале дома, накрытые пакетами.

Криминал, пистолет.
Криминал, пистолет.
unsplash.com

SHOT сообщает, что тела убитых нашли под Наро-Фоминском в деревне Свитино в доме.

Сообщается, что женщин застрелили 5 февраля, когда они были в доме владелицы завода. Помимо убийства у женщины вынесли документы и драгоценности и угнали ее машину.

В настоящее время преступников ищет полиция, следователи возбудили дело по статьям "Убийство" и о незаконном ношении оружия.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске владельца гостиницы нашли застреленным в своем отеле.

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