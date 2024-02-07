В Подмосковье застрелили владелицу завода ТИАЛ

SHOT сообщает, что тела убитых нашли под Наро-Фоминском в деревне Свитино в доме.
Сообщается, что женщин застрелили 5 февраля, когда они были в доме владелицы завода. Помимо убийства у женщины вынесли документы и драгоценности и угнали ее машину.
В настоящее время преступников ищет полиция, следователи возбудили дело по статьям "Убийство" и о незаконном ношении оружия.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске владельца гостиницы нашли застреленным в своем отеле.
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