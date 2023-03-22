В поисках стажа. Александр Терентьев помог еще одному пенсионеру в Алтайском крае доказать право на заслуженный отдых

Самостоятельные обращения жителя Рубцовска в тогда еще Пенсионный фонд за назначением страховой пенсии завершились отказом. Причина — недостаточный трудовой стаж. Часть трудовых лет он сумел восстановить в суде. А вот время, когда он ухаживал за умирающей матерью, осталось за скобками государственной структуры. Пенсионер попросил помощи у депутата Госдумы Александра Терентьева, которому неоднократно чуть ли не из-под земли приходилось доставать недостающие доказательства.

На самом деле, для решения подобного рода вопросов зачастую достаточно одного запроса к вышестоящему руководству, — отмечает Александр Терентьев. — Специалисты сразу находят и утерянные годы в трудовом стаже, и ошибки в расчетах. И этот случай из Рубцовска, к сожалению, не исключение.

Депутат Госдумы направил запрос в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, в котором попросил изучить ситуацию заявителя и принять все возможные меры для назначения ему положенных по закону пенсионных выплат. Работа была проведена в полном объеме, в том числе, направлен запрос в администрацию Курьинского района, где проживал заявитель в период ухода за больной матерью. Как оказалось, у пенсионера, действительно, были все основания получать заслуженную пенсию. Она назначена заявителю с января текущего года, и как он сам подтвердил в телефонном разговоре, уже сделан перерасчет за три месяца.

Но продолжает мучать вопрос — почему специалисты при работе с человеком не могут самостоятельно сделать элементарные шаги, чтобы помочь ему в решении вопроса. Как говорят люди, «как будто из своего кармана отдают», а ведь именно такие регулярные ошибки, которые выявляются после депутатских запросов и которые приходится исправлять, делать перерасчеты, бросают очень некрасивую тень на все ведомство в целом. Ведь вы тоже будете пенсионерами, и не дай Бог вам попадется сотрудник, который поленится выполнить свою работу качественно и лишний раз перепроверить.