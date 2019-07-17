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17 июля
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Жизнь

В полиции рассказали, как цыганка снимала очень сильную порчу с бийчанки

31-летняя жительница Бийска попалась на уловки аферистки, которая обнаружила на ней порчу. Женщина лишилась драгоценностей, сообщили в МУ МВД «Бийское». Цыганку он случайно встретила в магазине, а потом они начали проводить исцеляющий ритуал.

Магия, ритуал, экстрасенс.
Магия, ритуал, экстрасенс.
CC0

В магазине аферистка внимательно посмотрела бийчанке в глаза и сообщила, что на ней порча. Единственное решение — это провести немедленный ритуал. Он оказался не бесплатным. Денег при себе у женщины не было, но незнакомка не растерялась. Она сказала, что для восстановления энергетического поля подходит золото.

Горожанка отправилась домой и собрала свои ювелирные украшения. Цепочки, обручального кольца и сережек оказалось мало, для того чтобы снять негативную энергию и тогда бийчанка принесла еще одно кольцо и браслет. Этого тоже было недостаточно.

«По словам цыганки, порча была настолько сильной, что необходимо предоставить всё изделия из драгоценного металла. Во время последней встречи женщина отдала сережки, которые ей накануне подарил муж. Мошенница забрала украшение и велела молчать о произошедшем, иначе сглаз вернется», — рассказывают полицейские.

Спустя некоторое время бийчанка осознала, что ее обманули и пошла в полицию. Правоохранители нашли и задержали злоумышленницу. Она находится под подпиской о невыезде. Часть ювелирных украшений вернули хозяйке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Ранее другая жительница Бийска сама позвонила мошеннице, которая должна была восстановить ей карму. За свои услуги она просила 25 тысяч рублей. Это только за один сеанс. Всего пенсионерка отдала экстрасенсу 1,3 млн рублей.

Еще она бийчанка пыталась снять порчу, поверив «экстрасенсу». Они провели ритуал с полотенцем, после которого женщина лишилась 210 тысяч рублей.

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