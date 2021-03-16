Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 марта -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В помещении Минобороны «обнаружили проститутошную»

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на «эротический салон», который функционирует в помещении Минобороны, сообщает E1.RU.

Секс.
Секс.
CCO

Женщина завалила полицию просьбами разобраться со SPA-салоном, который работает под ее квартирой. По ее словам, заведение мешает ночью спать и днем работать — из-за громкой музыки и разных звуков.

«Я недавно переехала, купила квартиру у старшей по дому, поэтому подвоха никакого не ожидала. Но выяснилось уже после сделки, что под моей квартирой находится проститутошная. Сначала был жуткий шум по ночам — спать было невозможно, особенно когда на каблуках ходили. Сейчас периодически музыка очень громко играет. Когда я звоню в салон, мне объясняют, что не могут работать без музыки, потому что хозяин не позволяет», — рассказала владелица жилья.

Она отметила, что в полиции ничего не делают с салоном. Якобы там уборщица ночью ходит на каблуках и громко включает музыку. Правоохранители отчитались, что «с ней провели профилактическую беседу и она пообещала больше так не делать».

Чемпионат по массажу 2017
Чемпионат по массажу 2017
Анна Зайкова

Женщина выяснила, что помещение арендуют у Минобороны России, причем сдают в субаренду.

Предприниматель, который пересдал площади, рассказал изданию, что не в курсе, какой именно бизнес ведут в массажном салоне.

«Когда женщина начала жаловаться, я позвонил в отдел полиции — если там хоть что-то подобное существует, значит, с арендаторами надо расставаться. Минобороны тоже направило запрос в полицию с просьбой провести проверку, те три-четыре проверку проводили. Но ни одной бумаги, подтверждающей, что там публичный дом, нет», — подчеркнул он.

Мужчина также отметил, что рядом с салоном находятся еще пять или шесть квартир, и никто кроме женщины ничего не слышит. В местном МВД сообщили, что снова начали проверку.

Ранее жительница Саратовской области пригрозила заразить ковидом соседа за слишком громкую музыку.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость