В помещении Минобороны «обнаружили проститутошную»

Женщина завалила полицию просьбами разобраться со SPA-салоном, который работает под ее квартирой. По ее словам, заведение мешает ночью спать и днем работать — из-за громкой музыки и разных звуков.

«Я недавно переехала, купила квартиру у старшей по дому, поэтому подвоха никакого не ожидала. Но выяснилось уже после сделки, что под моей квартирой находится проститутошная. Сначала был жуткий шум по ночам — спать было невозможно, особенно когда на каблуках ходили. Сейчас периодически музыка очень громко играет. Когда я звоню в салон, мне объясняют, что не могут работать без музыки, потому что хозяин не позволяет», — рассказала владелица жилья.

Она отметила, что в полиции ничего не делают с салоном. Якобы там уборщица ночью ходит на каблуках и громко включает музыку. Правоохранители отчитались, что «с ней провели профилактическую беседу и она пообещала больше так не делать».

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Женщина выяснила, что помещение арендуют у Минобороны России, причем сдают в субаренду.

Предприниматель, который пересдал площади, рассказал изданию, что не в курсе, какой именно бизнес ведут в массажном салоне.

«Когда женщина начала жаловаться, я позвонил в отдел полиции — если там хоть что-то подобное существует, значит, с арендаторами надо расставаться. Минобороны тоже направило запрос в полицию с просьбой провести проверку, те три-четыре проверку проводили. Но ни одной бумаги, подтверждающей, что там публичный дом, нет», — подчеркнул он.

Мужчина также отметил, что рядом с салоном находятся еще пять или шесть квартир, и никто кроме женщины ничего не слышит. В местном МВД сообщили, что снова начали проверку.

Ранее жительница Саратовской области пригрозила заразить ковидом соседа за слишком громкую музыку.