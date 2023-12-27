27 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В последние дни уходящего года на Землю обрушится мощная магнитная буря

Сообщается, что потоки геомагнитных ударов силой до 5 баллов несутся к Земле.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Магнитная буря

"МК Новосибирск" сообщает, что потоки солнечного ветра, направленные в сторону Земли несут облако мощных геоударов к нашей планете после произошедшей на днях вспышки М2.94.

Последствия этого явления будут ощущаться в последние дни 2023 года. На пике удары могут достигать 4-5 баллов, если условия будут неблагоприятными.

Рост силы колебаний стоит ожидать 27 декабря.

Еще ночью обстановка была нейтральной, а сила колебаний составляла два балла, днем спадала до одного балла, а вечером возможная малая магнитная буря, силой в три балла.

Как пережить магнитную бурю без последствий для здоровья

Врачи советуют:

  • Снизить физические нагрузки. Не рекомендуется выполнять резких движений, которые могут быстро спровоцировать перепады давления. Стоит избегать тяжелую работу по дому и интенсивные тренировки в спортзале.

  • Иметь под рукой необходимые лекарства, если у вас есть хронические заболевания или гипертония. В напряженные дни желательно принять седативные препараты, разрешенные врачом, или травяные успокаивающие сборы.

  • Исключить вредности, так как солености и копчености повышают густоту крови и задерживают жидкость в организме, что может привести к отекам. Уменьшить вязкость крови помогут зеленый чай или простая вода.

  • Чаще проветривать помещения и бывать на свежем воздухе.

  • По возможности не садиться за руль.

  • Пик геомагнитной нагрузки постараться переспать. Сон станет временной защитой и поможет пережить стресс.

  • Стоит делать дыхательную гимнастику, она поможет расслабиться и вернуть спокойствие.

  • Если вы решили куда-то полететь, то лучше поменять билеты, ведь на высоте в 10 тыс. метров защита уменьшится.

  • Исключите алкоголь, так как он только усилит тревогу и ухудшит самочувствие.

Какой будет следующая магнитная буря

Сообщается, что 28 декабря метеозависимые люди могут чувствовать неприятные симптомы, такие как головокружение и головная боль. Сила магнитной бури начнется с двух баллов и после 15 часов достигнет своего пика в три балла. К вечеру буря стихнет.

Ранее мы сообщали о магнитной буре в начале декабря.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость