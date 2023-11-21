21 ноября
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Здоровье

Солнечная атака разбушевалась: затяжная магнитная буря обрушилась на россиян. Немаловажен щадящий график

Накануне началась магнитная буря, ее мощность была слабой. Однако в последующие дни все изменится.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Геомагнитные штормы ожидаются с 22 по 25 ноября, а затем 5 и 10 декабря, указывает zakon.kz. Уровень активности Солнца высокий. По другим прогнозам, буря затянется вплоть до 28 ноября.

Не так давно от Солнца отделилась магнитная нить, связанная с солнечным пятном.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Метеозависимым людям необходимо сделать себе щадящий график на работе.

Как защититься от магнитной бури:

  • снизить физическую активность,
  • чаще принимать контрастный душ,
  • есть меньше вредной пищи,
  • ограничить себя в употреблении алкоголя,
  • пить больше воды,
  • следить за своим эмоциональным состоянием.

Эти советы помогут метеочувствительным людям сохранить стабильное эмоциональное и физическое состояние в непростой для них период.

Точная электроника

Бури могут вывести из строя электронную технику на Земле, привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал.

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