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Жизнь

В правительстве Алтайского края не на шутку озаботились глобальным потеплением

Алтайский край претендует на статус пилотного региона по адаптации к глобальным изменениям климата. Эту тему подробно рассматривали на заседании в правительстве региона.

Природа.
Природа.
СС0

По инициативе губернатора Виктора Томенко ученые и члены правительства обсудили вопрос сокращения выбросов парниковых газов, с которыми связана проблема глобального потепления.

Как одну из самых острых проблем это обозначил президент России Владимир Путин в выступлении на Петербургском экономическом форуме.

Речь идет не только о сокращении выбросов, но и об улавливании и полезном использовании парниковых газов, компенсировать углеродный след.

Как уже сообщалось, это еще с 2009 года начали делать в Алтайском крае за счет увеличения площади лесов. Проект, который реализуется в Залесовском районе, не имеет аналогов в России.

В Залесовском районе.
В Залесовском районе.
Анна Зайкова

Предстоит большая работа по формированию реестра выбросов парниковых газов, учету климатических проектов, формированию и ведению реестра углеродных единиц, отметил Виктор Томенко.

«Мы постарались в эту работу включиться. Направлено письмо в Правительство Российской Федерации, чтобы Алтайский край стал одним из пилотных регионов в процессе разработки механизмов и методики адаптации всех регионов страны к условиям изменения климата и практических мер, которые могли бы быть реализованы у нас в субъектах», — заявил глава региона.

Если заявку одобрят, то опыт Алтайского края в дальнейшем будет распространен на другие регионы, а также это будет способствовать привлечению в край дополнительных инвестиций.

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