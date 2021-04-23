В президентской академии объяснили истоки «письма к Путину» от сибирских студентов

В Сибирском институте управления (филиал РАНХиГС) прокомментировали информацию о письме президенту России Владимиру Путину с жалобами на руководство вуза, пишет « Континет-Сибирь ».

Ранее сообщали, что в Новосибирске 96 студентов института подписали обращение к Путину с просьбой разобраться с произволом нового руководства.

По словам активистов, руководство якобы не рассматривает просьбы и жалобы, контакты со студентами свели до минимума, а также начало оптимизацию путем увольнений.

Представитель филиала пояснил изданию, что один из преподавателей мог вынудить студентов поставить подпись под посланием в Кремль.

По его словам, в институте после информации о письме провели опрос, чтобы выяснить причины неудовлетворенности преподавателей и студентов.

«Опрос выявил то, что собиравший подписи преподаватель не дал студентам ознакомиться с текстом обращения и вынуждал подписывать его угрозами. Преподаватель, который собирал подписи, ввел студентов в заблуждение, заявив, что „подпись против переименования факультета“. Студенты утверждают, что с фактами, содержащимися в письме, они не знакомы и не разделяют изложенную точку зрения», — рассказал представитель вуза.

Также он подчеркнул, что некоторые студенты заявили про угрозы со стороны преподавателя — проблемы со сдачей экзамена и, как следствие, отчисление.

В институте сомневаются, что письмо реально отправили в Кремль, предположив, что такая информация могла быть «попыткой манипуляции общественным мнением».

Ранее в Новосибирске студенту пообещали «найти статью» после неправильных вопросов на встрече с Марией Бутиной.