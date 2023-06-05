В продолжении Троицы. Когда и как отмечают Духов день

Дата праздника, как и дата Святой Троицы, не фиксированная. Духов день отмечают сразу после Троицы, на 51-й день после Пасхи. В 2023 году дата выпала на 5 июня.
Поскольку праздник всегда выпадает на первый день недели, его часто называют Духов понедельник, или Понедельник Святого Духа.
В Духов день православные воспевают Святого Духа, сошедшего на апостолов.
Согласно библейским преданиям, на 50-й день после Воскресения Христова апостолы возносили молитвы в Иерусалиме. Как вдруг к ним спустился Святой Дух в виде яркого огня. Языки пламени коснулись каждого из учеников Христа.
После этого апостолы научились говорить на разных языках, чтобы нести Слово Божие по миру. Они отправились в разные части света и рассказывали всем жителям планеты о жизни Господней и его мучительной смерти за грехи всего человечества.
Духов день также называют рождением церкви, ведь именно с этого момента началось ее распространение.
В этот день православные посещают праздничную службу в храме. В церкви нужно поставить свечку за упокой души усопшего близкого или родственника.
Также можно осветить березовые ветви и поставить у себя в доме. Считается, что вместе с ними в дом придет благодать.
В этот день собирают травы и цветы, а затем засушивают. По поверию, в Духов день все растения наделены особой целительной силой.
- Какая погода будет на Духов день — такая продержится ближайшие 40 дней;
- После Духова дня устанавливается на улице жара;
- Если в этот день идет дождь — лето и осень будут теплыми и солнечными.
- Не стоит заниматься тяжелой работой;
- Также не рекомендуется заниматься домашними делами, мыть посуду, шить, вязать;
- Не стоит бегать, иначе можно убежать от собственной судьбы, тем самым навредив себе;
- Нельзя отказывать в гостеприимстве, иначе весь год деньги водиться не будут;
- Не рекомендуется ходить на кладбище - усопших нужно помянуть в церкви.