5 июня
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Жизнь

В продолжении Троицы. Когда и как отмечают Духов день

Духов день считается прямым продолжением Троицы. В этот праздник православные воспевают Святого Духа, сошедшего на апостолов. Когда и как отмечают Духов день - в материале altapress.ru.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
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Когда отмечают Духов день?

Дата праздника, как и дата Святой Троицы, не фиксированная. Духов день отмечают сразу после Троицы, на 51-й день после Пасхи. В 2023 году дата выпала на 5 июня.

Поскольку праздник всегда выпадает на первый день недели, его часто называют Духов понедельник, или Понедельник Святого Духа.

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Значение праздника

В Духов день православные воспевают Святого Духа, сошедшего на апостолов.

Согласно библейским преданиям, на 50-й день после Воскресения Христова апостолы возносили молитвы в Иерусалиме. Как вдруг к ним спустился Святой Дух в виде яркого огня. Языки пламени коснулись каждого из учеников Христа.

После этого апостолы научились говорить на разных языках, чтобы нести Слово Божие по миру. Они отправились в разные части света и рассказывали всем жителям планеты о жизни Господней и его мучительной смерти за грехи всего человечества.

Духов день также называют рождением церкви, ведь именно с этого момента началось ее распространение.

Молитва. Свечи. Церковь
Молитва. Свечи. Церковь
СС0
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Традиции Духова дня

В этот день православные посещают праздничную службу в храме. В церкви нужно поставить свечку за упокой души усопшего близкого или родственника.

Также можно осветить березовые ветви и поставить у себя в доме. Считается, что вместе с ними в дом придет благодать.

В этот день собирают травы и цветы, а затем засушивают. По поверию, в Духов день все растения наделены особой целительной силой.

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Приметы
  • Какая погода будет на Духов день — такая продержится ближайшие 40 дней;
  • После Духова дня устанавливается на улице жара;
  • Если в этот день идет дождь — лето и осень будут теплыми и солнечными.
Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0
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Запреты
  • Не стоит заниматься тяжелой работой;
  • Также не рекомендуется заниматься домашними делами, мыть посуду, шить, вязать;
  • Не стоит бегать, иначе можно убежать от собственной судьбы, тем самым навредив себе;
  • Нельзя отказывать в гостеприимстве, иначе весь год деньги водиться не будут;
  • Не рекомендуется ходить на кладбище - усопших нужно помянуть в церкви.
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