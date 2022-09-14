В прогнившей деревенской избе разместилось отделение «Почты России»

Дело в том, что здание деревянное и давным-давно прогнило.

По мнению местных жителей, изба может рухнуть в любой момент вместе с работниками отделения и посетителями.

В «Почте России» изданию рассказали, что в планах компании — построить новое здание. Однако оно появится через года два.

«А пока мы попросили администрацию сельского поселения выделить для отделения временное помещение, куда мы могли бы переехать. Также мы обсуждаем возможность выездного обслуживания жителей деревни», — ответили в компании.

И извинились перед жителями деревни.

Ранее сообщалось, что «Почта России» обновит отделения во всех алтайских селах. Помимо основных услуг «Почты России», в обновленных отделениях можно будет подтверждать учетную запись на Госуслугах, а также бесплатно пользоваться медицинскими приборами для самодиагностики.