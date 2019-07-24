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Жизнь

В работе Instagram и Facebook произошёл очередной сбой

Российские пользователи могут столкнуться с проблемами при загрузке, а также входе в Instagram и Facebook. Об этом сообщает RT.

Социальные сети. Инстаграм.
Социальные сети. Инстаграм.
СС0

Сообщается, что неполадки в работе социальных сетей появились после 15:00 по московскому времени.

65% пользователей Instagram столкнулись с проблемами загрузки фотографий, ещё 24% не могут войти в свою учётную запись. Неполадки с Facebook отметили 84% пользователей.

Ранее Instagram в качестве эксперимента запустил новую функцию — количество лайков будет скрыто для подписчиков, а увидеть их смогут только авторы постов. Сейчас у некоторых пользователей в России количество опубликованных постов, подписчиков и подписок указано белым незаметным шрифтом.

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