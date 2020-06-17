В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель из Пензы

В резиденции президента в «Ново-Огарево» в сжатые сроки установили дезинфекционный туннель, сообщает правительство Пензенской области.

Видео с демонстрацией работы устройства опубликовал в своем Twitter «Кремлевский пул РИА».

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком.



Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

Туннель сделали на заводе «Моторные технологии» — предприятие под брендом MIZOTTY приступило к производству данной продукции в мае 2020 года.

Пензенская разработка предназначена для массовой поточной обработки персонала компаний, клиентов и посетителей.

«Представители резиденции президента связались с менеджерами завода. Поставить и установить оборудование требовалось в сжатые сроки», — отметила руководитель предприятия Ольга Изранова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, где скрывается Путин — в своей подмосковной резиденции «Ново-Огарево».