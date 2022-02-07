В России хотят разрешить любую самооборону

Депутаты Госдумы направили в правительство законопроект о праве граждан всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру, пишут « Известия ».

По действующему законодательству, защищая себя и своих близких, нужно оценивать характер опасности насилия или угрозы. то есть человек ограничен пределами необходимой обороны в то время, как преступники ничем не ограничены.

«Мы считаем, что формула „Мой дом — моя крепость“ должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых», — пояснил автор законопроекта, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Поддержать законопроект готовы некоторые члены «Справедливой России», в КПРФ считают, что рамки при самообороне необходимы, в «Единой России» и «Новых людях» обещали внимательно изучить законопроект, как только он будет внесен в Госдуму.