В России изменится порядок выдачи пособий по безработице

В ведомстве, по данным РБК, планируют адаптировать закон к современным условиям рынка труда.
В частности, сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Он будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными.
Если гражданин не будет выполнять предписания, то может потерять пособие.
Кроме того, Минтруд объявил о возможности оказания службами занятости платных услуг.
В концепции также предлагается закрепить статус самозанятых, работающих на цифровые платформы. Для этой категории лиц хотят ввести нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг, а также урегулируют вопросы доступа к пенсиям, пособиям и другим соцгарантиям.
Ожидается, что на рассмотрение в Госдуму законопроект внесут в ходе осенней сессии.
Как сообщалось ранее, пособие по безработице максимально вырастет до 12 792 рублей в 2022 году.