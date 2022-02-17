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Жизнь

В России изменится порядок выдачи пособий по безработице

Министерство труда России разработало концепцию новой редакции закона «О занятости населения», в которой предлагает изменить порядок выплат пособий по безработице, а также определить статус самозанятых и бороться с теневой занятостью.

Поиск работы.
Поиск работы.
СС0

В ведомстве, по данным РБК, планируют адаптировать закон к современным условиям рынка труда.

В частности, сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Он будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными.

Если гражданин не будет выполнять предписания, то может потерять пособие.

Кроме того, Минтруд объявил о возможности оказания службами занятости платных услуг.

В концепции также предлагается закрепить статус самозанятых, работающих на цифровые платформы. Для этой категории лиц хотят ввести нормы по времени труда и отдыха, оплате услуг, а также урегулируют вопросы доступа к пенсиям, пособиям и другим соцгарантиям.

Ожидается, что на рассмотрение в Госдуму законопроект внесут в ходе осенней сессии.

Как сообщалось ранее, пособие по безработице максимально вырастет до 12 792 рублей в 2022 году.

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