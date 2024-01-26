В России могут ввести налоговый вычет на лечение животных

Отмечается, что налоговый вычет можно будет оформить, если животное зарегистрировано официально. Такая мера будет стимулировать людей проходить официальную регистрацию и ответственно подходить к содержанию питомца.
Законопроект направили на заключение в правительство.
Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков считает, что регистрация животных поможет снизить численность безнадзорных животных, а также находить хозяев.
Однако некоторые считают, что государство, скорее всего, не будет делать налоговые вычеты, если учесть нынешнее экономическое положение.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае патруль вневедомственной охраны спас детеныша косули.
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