В России могут ввести налоговый вычет на лечение животных

В России предложили давать налоговый вычет за ветеринарные услуги. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что налоговый вычет можно будет оформить, если животное зарегистрировано официально. Такая мера будет стимулировать людей проходить официальную регистрацию и ответственно подходить к содержанию питомца.

Законопроект направили на заключение в правительство.

Зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков считает, что регистрация животных поможет снизить численность безнадзорных животных, а также находить хозяев.

Однако некоторые считают, что государство, скорее всего, не будет делать налоговые вычеты, если учесть нынешнее экономическое положение.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае патруль вневедомственной охраны спас детеныша косули.

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