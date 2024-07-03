Проект о переименовании города предстоит рассмотреть Госдуме.

Новый закон предполагает переименование Ростова в Ростов Великий, указывает Lenta.ru. По мнению депутатов, "законопроект призван восстановить историческую справедливость.

Инициатива разработана местными избранниками.

Как указывают исторические справки, Ростов (разг. Ростов Великий) — город с 862 года.

Между тем инициатива вполне может пройти. Лучший пример — новгородский. Так, до 1999 года город назывался Новгородом. 11 июня 1999 года президент РФ Борис Ельцин подписал федеральный закон «О переименовании Новгорода — административного центра Новгородской области в город Великий Новгород». Дело в том, что в русской летописи под 1169 годом и под более поздними датами город упоминается как Великий Новгород.

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