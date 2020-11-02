В России назвали положительный эффект от коронавируса

Среди долгосрочных последствий пандемии специалист назвал изменение отношения к окружающей среди. Закрытые границы привели к тому, что люди стали бережнее относиться к природе и заботиться о своей земле.

«Мне очень импонирует изменение общего настроя людей. Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах. При этом многие стремятся жить на земле. Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе. Если человек навел порядок на своей земле, то он больше не будет гадить, где попало», — сказал эколог.