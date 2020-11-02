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Жизнь

В России назвали положительный эффект от коронавируса

Поведение людей по отношению к природе изменилось из-за пандемии коронавируса, рассказал в интервью радио Sputnik директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле.
Первый день карантина из-за коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова.

Среди долгосрочных последствий пандемии специалист назвал изменение отношения к окружающей среди. Закрытые границы привели к тому, что люди стали бережнее относиться к природе и заботиться о своей земле.

«Мне очень импонирует изменение общего настроя людей. Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах. При этом многие стремятся жить на земле. Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе. Если человек навел порядок на своей земле, то он больше не будет гадить, где попало», — сказал эколог.

Дача. Недвижимость. Загородный дом.
Дача. Недвижимость. Загородный дом.
CC0

Вред от коронавируса проявился в огромном количестве мусора в виде одноразовых масок, упаковок от санитайзеров и полиэтиленовых упаковок.

«Негатив от коронавируса тоже есть, но позитива для экологии гораздо больше», — считает Роман Пукалов.

Ранее в Госдуме предложили поставить у аптек контейнеры для утилизации масок.

Президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова рассказывала altapress.ru, что одной из тенденций в пандемию стал переезд в частный дом.

«Загородная недвижимость стала вообще сегодня в тренде. И оказалось, что выбор у покупателей достаточно большой — коттеджных поселков в пригороде Барнаула много», — говорила она.

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