В России назвали положительный эффект от коронавируса

Среди долгосрочных последствий пандемии специалист назвал изменение отношения к окружающей среди. Закрытые границы привели к тому, что люди стали бережнее относиться к природе и заботиться о своей земле.
«Мне очень импонирует изменение общего настроя людей. Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах. При этом многие стремятся жить на земле. Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе. Если человек навел порядок на своей земле, то он больше не будет гадить, где попало», — сказал эколог.
Вред от коронавируса проявился в огромном количестве мусора в виде одноразовых масок, упаковок от санитайзеров и полиэтиленовых упаковок.
«Негатив от коронавируса тоже есть, но позитива для экологии гораздо больше», — считает Роман Пукалов.
Ранее в Госдуме предложили поставить у аптек контейнеры для утилизации масок.
Президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова рассказывала altapress.ru, что одной из тенденций в пандемию стал переезд в частный дом.
«Загородная недвижимость стала вообще сегодня в тренде. И оказалось, что выбор у покупателей достаточно большой — коттеджных поселков в пригороде Барнаула много», — говорила она.