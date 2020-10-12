В России ожидают по 18 тысяч ежедневно заболевших COVID-19, а может и гораздо больше

Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, подчеркнув, что делать точные прогнозы крайне непросто.
«Предположительно, уровень в 17−18 тысяч ежедневных случаев мы не превысим», — уточнила эксперт.
Для сравнения: за последние сутки в России выявили 13 634 случаев — это уже превышает показатели майского пика. В Алтайском крае — плюс 169 новых заболевших, причем серьезный прирост начался с 6 октября.
Пшеничная отметила, что статистику по заболеваемости может ухудшить резкое похолодание — это снизит сопротивление организма различным респираторным вирусам, в том числе и коронавирусу.
По ее словам, увеличение числа выявляемых случаев произошло оттого, что в России начали делать больше тестов, при этом бессимптомных случаев в стране — около 26%.
Ранее главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что пандемия в стране продлится еще не меньше года.