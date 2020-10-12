Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 октября 7°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В России ожидают по 18 тысяч ежедневно заболевших COVID-19, а может и гораздо больше

Ежедневный прирост новых пациентов с коронавирусом в России может достичь 18 тыс. человек, сообщает РИА «Новости».

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
http://zdravalt.ru/

Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, подчеркнув, что делать точные прогнозы крайне непросто.

«Предположительно, уровень в 17−18 тысяч ежедневных случаев мы не превысим», — уточнила эксперт.

Для сравнения: за последние сутки в России выявили 13 634 случаев — это уже превышает показатели майского пика. В Алтайском крае — плюс 169 новых заболевших, причем серьезный прирост начался с 6 октября.

Пшеничная отметила, что статистику по заболеваемости может ухудшить резкое похолодание — это снизит сопротивление организма различным респираторным вирусам, в том числе и коронавирусу.

По ее словам, увеличение числа выявляемых случаев произошло оттого, что в России начали делать больше тестов, при этом бессимптомных случаев в стране — около 26%.

Ранее главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что пандемия в стране продлится еще не меньше года.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость