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Жизнь

В России подорожало приготовление популярного супа

В России подорожало приготовление свекольника, сообщают "Известия".

Свекла.
Свекла.
Открытые источники.

Ингредиенты для этого блюда подорожали на 11% по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметно выросла цена на куриные яйца, упаковка которых подорожала на 38 процентов, достигнув 119 рублей. Также значительно увеличились расходы на картофель, медианная цена которого в июне 2024 года составила 56 рублей за килограмм, что на 33% больше, чем годом ранее.

Свекла подорожала в среднем на 16%, до 67 рублей за килограмм. Однако на некоторые продукты цены практически не изменились. Стоимость вареной колбасы осталась на уровне прошлого года — 412 рублей за килограмм, килограмм огурцов стоит 196 рублей, а упаковка сметаны — 102 рубля.

Ранее сообщалось, что в России подорожал хлеб.

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