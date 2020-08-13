В России после взрыва в Бейруте начали срочно переписывать склады с селитрой

Ростехнадзор после взрыва в Бейруте решил составить перечень российских складов, где хранится аммиачная селитра, сообщает « Интерфакс ».

Напомним, 4 августа 2020 года в бейрутском порту прогремели два взрыва — во время второго, более мощного, взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры.

Погибли 158 человек и получили ранения около 6 тысяч, без жилья остались примерно 300 тыс. горожан.

После трагедии Ростехнадзор решил усилить контроль за опасными производственными объектами с оборотом нитрата аммония.

«На первоначальном этапе поставлена задача вычленить из числа поднадзорных службе складов узкий перечень площадок, на которых хранится аммиачная селитра», — пояснили в Ростехнадзоре.

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В ведомстве отметили, что сейчас многие склады, где хранится нитрат аммония, указаны в реестре под разными названиями: «товарно-сырьевая база», «склад химпродукции» или «склад удобрений». Однако там может находиться и весьма опасная продукция.

«В связи с этим Ростехнадзор попросил компании, эксплуатирующие такие площадки, предоставить расширенные сведения», — поясняет агентство.

По оценке ведомства, сейчас в стране нет проблем, связанных с промышленной безопасностью в местах хранения аммиачной селитры. Между тем, перестраховаться не помешает.

Примечательно, что взорвавшаяся селитра хранилась в порту Бейрута с 2013 года — ее выгрузили с молдавского судна Rhosus. Моряки утверждали, что фактический владелец судна — бизнесмен из Хабаровска.