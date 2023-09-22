В России прабабушкам и прадедушкам могут разрешить брать опеку над правнуками

Правительство РФ поддержало поправки в закон, разрешающие прабабушкам и прадедушкам брать опеку над несовершеннолетними правнуками-сиротами и совершеннолетними недееспособными, пишут "Известия" .

Взять опеку над несовершеннолетними сиротами могут только тети, дяди, братья, сестры, бабушки и дедушки. То же самое касается совершеннолетних недееспособных.

Депутат Госдумы Андрей Исаев подчеркнул, что в стране полно случаев, когда правнуки остаются без опеки, в то время как их прадедушки и прабабушки дееспособны. Детей отправляют в соответствующие учреждения.

Подготовленный законопроект должен решить эту проблемы.

Предполагается, что в случае принятия документа, прабабушки и прадедушки, не достигшие 80 лет и не являющиеся инвалидами, могут стать опекунами.

За каждого иждивенца опекуны-пенсионеры будут получать треть от фиксированной части пенсии.

В 2023 году ее размер составляет 7567 рублей в месяц, а значит, выплата составит 2522 рубля в месяц.