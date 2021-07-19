В России предложили выдавать пенсионерам по 10 тыс. рублей за вакцинацию

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести пособие пенсионерам за вакцинацию для стимулирования желания поставить прививку, сообщает RT .

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.

Власов отправил письмо главе Минтруда Антону Котякову с предложением выплачивать пенсионерам пособие за вакцинацию от ковида.

Парламентарий обратил внимание на попытки региональных властей создать материальные стимулы для пожилых граждан, однако единое федеральное решение по этому вопросу отсутствует.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации», — написал Власов.

Депутат подчеркнул, что выдача такого пособия побудит пенсионеров к вакцинации и станет для них значительной мерой поддержки.

Ранее altapress.ru рассказал, как алтайский бизнес смотрит на вакцинацию персонала — принуждать, убеждать или поощрять.