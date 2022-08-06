В России предложили запретить рэп

«Ветераны России» предложили запретить рэп в России из-за концерта Вити АК-47 в Ельцин Центре. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание news.ru.

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что опыт Китая может помочь России.

«В Китае запретили татуировки и рэп на телевидении, именно такой культурный импульс нам сегодня и нужен, чтобы поле нашей тысячелетней культуры не заросло западным идеологическим сорняком — рэпом», — утверждает Резяпов.

Свое заявление Резяпов сделал накануне концерта рэпера Вити АК-47, который должен пройти в Ельцин Центре.

По мнению Резяпова, в песнях АК-47 слишком много мата, упоминаний курения, наркотиков, алкоголя, проституции и правонарушений.

Глава «Ветеранов России» сделал официальное обращение в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова, главы МВД РФ Владимира Колокольцева, руководителя СК РФ Александра Бастрыкина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с требованием отменить «псевдомузыкального концерта».

Ранее популярный рэпер Slawa Marlow рассказал, что поехал на Алтай.