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Жизнь

В России предложили запретить рэп

«Ветераны России» предложили запретить рэп в России из-за концерта Вити АК-47 в Ельцин Центре. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание news.ru.

Санкции. Запреты.
Санкции. Запреты.
Pixabay.com

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что опыт Китая может помочь России.

«В Китае запретили татуировки и рэп на телевидении, именно такой культурный импульс нам сегодня и нужен, чтобы поле нашей тысячелетней культуры не заросло западным идеологическим сорняком — рэпом», — утверждает Резяпов.

Свое заявление Резяпов сделал накануне концерта рэпера Вити АК-47, который должен пройти в Ельцин Центре.

По мнению Резяпова, в песнях АК-47 слишком много мата, упоминаний курения, наркотиков, алкоголя, проституции и правонарушений.

Глава «Ветеранов России» сделал официальное обращение в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова, главы МВД РФ Владимира Колокольцева, руководителя СК РФ Александра Бастрыкина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с требованием отменить «псевдомузыкального концерта».

Ранее популярный рэпер Slawa Marlow рассказал, что поехал на Алтай.

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