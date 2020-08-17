В России придумали убийственную «Смесь»

Гранатометный комплекс «Смесь» разработан для отечественной военной экипировке третьего поколения «Сотник». Сейчас в ВС используется экипировка второго поколения «Ратник».
Новинка ВПК предполагает ведение стрельбы противотанковыми и штурмовыми гранатами. Последние предназначены для военных действий в городской черте, пишет издание с намеком на опыт проведения таких операций в Сирии.
Точные технические характеристики нового комплекса не раскрываются. Известно, что гранаты будут иметь калибр 72,5 мм — стандартный для российских гранатометов. При этом за счет использования новейших технологий обещано увеличение мощности термобарической боевой части.