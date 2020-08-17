В России придумали убийственную «Смесь»

В России начинаются госиспытания нового гранатометного комплекса «Смесь». Они продлятся до 2021 года, и в случае положительного заключения приступят к серийному производству на химзаводе «Планта», сообщают «Известия».

Гранатометный комплекс «Смесь» разработан для отечественной военной экипировке третьего поколения «Сотник». Сейчас в ВС используется экипировка второго поколения «Ратник».

Новинка ВПК предполагает ведение стрельбы противотанковыми и штурмовыми гранатами. Последние предназначены для военных действий в городской черте, пишет издание с намеком на опыт проведения таких операций в Сирии.

Точные технические характеристики нового комплекса не раскрываются. Известно, что гранаты будут иметь калибр 72,5 мм — стандартный для российских гранатометов. При этом за счет использования новейших технологий обещано увеличение мощности термобарической боевой части.