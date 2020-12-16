В России родился говорящий младенец

Сразу после появления на свет младенец неожиданно отчетливо произнес: «Папа». Через несколько минут после первого Степа произнес новое слово: «Мама».

Этот чрезвычайный случай поставил в тупик врачей. «Такие сложные слоги новорожденные не могут произнести, дети до месяца еще даже не гулят! — говорит принимавшая роды психлог-акушер Марина Панова. — Тем не менее, это случилось. Я никогда об этом не забуду!»

Родители Степана к беременности отнеслись со всей ответственностью: читали специальную литературу, слушали музыку, посещали курсы практики духовных родов.

«Плод способен обучаться, еще находясь в утробе мамы, воспринимать мир через нее, через ее ощущения, — говорит Марина Панова. — Если она занимается с ним, развлекает его так, как будто он уже родился, то ребенок чаще всего рождается одаренным».

По словам специалистов, взрослые часто не понимают, что делать с такими детьми, а дети не находят у взрослых участия и какой-то ориентации. Нужны новые школы — учиться в обычных школах таким детям очень трудно. Нужны новые учителя и новые методики преподавания, которые позволят развивать грамотную и гармоничную личность.