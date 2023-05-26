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Жизнь

В России снимут новый фильм про приключения Буратино

В России снимут новый фильм по сказке Алексея Толстого "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Об этом сообщает "Российская газета".

"Приключения Буратино".
"Приключения Буратино".
Кадры из фильма

Производством картины займется российская кинокомпания "Водород".

Режиссером назначен Игорь Волошин. Он также известен по картине "Одержимая" и российских сериалов "Ольга" и "Физрук".

"Российская газета" отмечает, что Волошин так же значится постановщиком "Волшебника Изумрудного города" по сказке Александра Волкова. Выход фильма запланирован на следующий год.

Сценаристы - Андрей Золотарев, из под чьего пера вышли картины "13 клиническая", "Триггер", "Сто лет тому вперед", "Лёд", и Аксинья Борисова - она сценарист фильмов "Рашн Юг", "Совершенно летние".

Дата выхода фильма будет объявлена позже.

Ранее вышел первый трейлер фильма "Сто лет тому вперед", снятый по книге Кира Булычева.

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