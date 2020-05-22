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Жизнь

В России создают единую базу данных о гражданах

Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о россиянах, пишет РИА Новости.

Интернет. Компьютеры.
Интернет. Компьютеры.
СС0

Там будут указаны ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также информация, подтверждающая эти сведения. Всего в базе будет содержаться более 30 видов сведений о человеке. В ФНС заявили, что данных о доходах россиян в регистре не будет.

Сведения можно будет менять, если они утратили актуальность. О конфиденциальности позаботится Налоговая служба.

Доступ к этим данным смогут получить муниципальные органы, МФЦ, нотариусы, а также сами граждане или их законные представители.

После вступления в силу закона гражданам не нужно будет каждый раз заполнять сведения о себе при получении госуслуги, а работа властей в части прогнозирования социально-экономического развития страны и регионов, адресного оказания поддержки станет проще и точнее.

ВГосдуме работают над ужесточением ответственности за утечку персональных данных. Как рассказал глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн, до 2023 года, когда база данных заработает, у государства должен быть четко определен механизм ответственности за любые действия.

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