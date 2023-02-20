Больше трудовых мигрантов стало приезжать в Россию

Приток трудовых Эмигрантов в 2022 году вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Lenta.ru.

В 2022 году количество иностранцев, приехавших на заработки, составило 3,47 миллиона. Это на 871 тысячу больше, чем в 2021.

Данные подсчитали в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Каждый четвертый иностранец, приезжающий в Россию, делал это для трудоустройства. До пандемии на работу приезжал лишь каждый восьмой.

Более 90 процентов приезжих оказались из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Также обнаружили прирост трудовых мигрантов из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Турции, Туркмении и Китая.

Мигранты. Пресс-служба ФМС по городу Москве

Всего в 2022 году российскую границу пересекли 13 миллионов иностранных граждан. С целью работы из них приехали более четверти (26,6 процента).

Однако по сравнению с доковидными временами, число именно трудовых мигрантов сократилось на 15,3 процента.

По словам главы FinExpertiza Елены Трубниковой, привлекательность российский рынок дополнительно получил из-за укрепления курса рубля. Заработок в переводе на иностранные валюты вырос.

Ранее в Барнауле рассказали о состоянии алтайского рынка труда после пандемии и мобилизации.