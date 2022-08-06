В России заблокировали крупнейший новостной портал Сахалина

Роскомнадзор ограничил доступ к новостному порталу Сахалина sakh.com. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В реестре ведомства появилась информация, что сайт заблокировали 5 августа по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

В самом издании заявили, что никаких предупреждений от ведомств не получали.

На сайте помимо новостей есть форум, также там публикуют объявления, есть разделы для покупки авиабилетов и недвижимости, можно заказать доставку еды.

С жалобой на портал в правоохранительные органы обращалась председатель региональной общественной организации «Совет солдатских матерей» Нина Ключникова.

По ее словам, комментарии на форуме сайта «часто были злыми, жестокими, бескультурными», а после начала военной операции на Украине «вышли за всякие рамки закона».

Ранее канал российского блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина) удалили с YouTube.