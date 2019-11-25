В РПЦ призвали учить детей семейным ценностям и защите страны

Протоиерей Димитрий Смирнов, глава патриаршей комиссии по делам семьи, заявил, что современная российская школа не выполняет своей главной задачи — подготовки людей к жизни, пишет «Интерфакс».

«Главная тема — это что, геометрия, или география? Нет. Это все хорошие предметы, но они не главные. А главное — чтобы мальчик вырос отцом, а девочка выросла матерью», — заявил священнослужитель в докладе на региональных Рождественских чтениях в Сергиевом Посаде.

Протоиерей рассказал, что 100 лет назад в России семья в среднем имела восемь детей. Так Михаил Калашников был 17-м ребенком у своих родителей, химик Дмитрий Менделеев — 18-м.

Поэтому на священниках лежит задача, чтобы каждый рожденный русский мальчонка превращался в воина и отца большого семейства, — добавил священнослужитель.

Протоиерей Димитрий Смирнов известен своими спорными высказываниями. Ранее он заявил, что «русский народ — убийца». По его мнению, такого нелестного эпитета россияне заслуживают за разрешенные аборты.

А в сентябре этот же священнослужитель назвал современных мужчин «национальной трагедией».