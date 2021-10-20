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Жизнь

В Рубцовске аптеки после скандала вновь продают лекарства поштучно, а не «коробками»

В Рубцовске возобновили работу аптеки, закрывшиеся после жалоб жителей на отказ продавать лекарства поштучно, сообщает «вРубцовске.ру».

Лекарства, таблетки. Аптека.
Лекарства, таблетки. Аптека.
CC0

Напомним, местные жители рассказали про отказы аптек продавать лекарства поштучно, после чего журналисты направили запросы в региональный Минздрав и Роспотребнадзор

Через несколько дней несколько аптек приостановили деятельность «в связи с переоформлением лицензии».

20 октября издание сообщило, что рубцовские аптеки возобновили свою работу, и теперь там можно приобрести лекарства в необходимом количестве, а не целой коробкой.

Пожилая жительница города, которой ранее «не хватило бы пенсии на лекарства», поблагодарила СМИ за помощь в решении проблемы.

«Спасибо за отклик на нашу просьбу разобраться в сложившейся ситуации, с продажей лекарств в аптеках. Уверена, что благодаря широкой огласки проблемы в СМИ, все стало как прежде. И теперь мы опять можем купить лекарств столько, сколько нужно, а не столько, сколько выгодно аптекам», — отметила рубцовчанка.

Ранее россиянам рассказали, как в аптеках вводят в заблуждение, посоветовав покупать только то, что доктор прописал.

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