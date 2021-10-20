В Рубцовске аптеки после скандала вновь продают лекарства поштучно, а не «коробками»

В Рубцовске возобновили работу аптеки, закрывшиеся после жалоб жителей на отказ продавать лекарства поштучно, сообщает « вРубцовске.ру ».

Напомним, местные жители рассказали про отказы аптек продавать лекарства поштучно, после чего журналисты направили запросы в региональный Минздрав и Роспотребнадзор

Через несколько дней несколько аптек приостановили деятельность «в связи с переоформлением лицензии».

20 октября издание сообщило, что рубцовские аптеки возобновили свою работу, и теперь там можно приобрести лекарства в необходимом количестве, а не целой коробкой.

Пожилая жительница города, которой ранее «не хватило бы пенсии на лекарства», поблагодарила СМИ за помощь в решении проблемы.

«Спасибо за отклик на нашу просьбу разобраться в сложившейся ситуации, с продажей лекарств в аптеках. Уверена, что благодаря широкой огласки проблемы в СМИ, все стало как прежде. И теперь мы опять можем купить лекарств столько, сколько нужно, а не столько, сколько выгодно аптекам», — отметила рубцовчанка.

Ранее россиянам рассказали, как в аптеках вводят в заблуждение, посоветовав покупать только то, что доктор прописал.