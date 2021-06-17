17 июня
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Жизнь

В Рубцовске расчистили еще 25 га территории бывшего Алтайского тракторного завода

В Рубцовске продолжается рекультивация огромной территории бывшего градообразующего предприятия — Алтайского тракторного завода (АТЗ). Подрядчик уже столкнулся со сложностями, но планомерно продолжает работу. На сегодняшний день от хлама и металлолома очищены 25 га из 300 га, сообщает портал Рубцовск.info.

Территория бывшего АТЗ.
Территория бывшего АТЗ.
https://rubtsovskmv.ru/

За нелегкую задачу по рекультивации земли, на которой когда-то стоял огромный тракторный завод, в прошлом году взялся подрядчик из Нижнего Новгорода. По условиям заключенного контракта фирма «Производство плодородного грунта» должна расчистить все 300 га к 2025 году.

В том числе специалисты извлекут из земли промышленные отходы, захороненные здесь с 1941 года. Пока подготовлен участок в 25 га. Он уже пригоден для строительства и организации производства либо дугой деятельности.

&quot;Алтайский тракторный завод&quot;
«Алтайский тракторный завод»
letim-visoko.ru

Издание отмечает, что в ходе работ, подрядчик столкнулся с рядом сложностей. Так, в Рубцовске не нашлось бетонодробильной техники, которую можно был бы арендовать. Фирма была вынуждена ее покупать за свой счет.

Напомним, медленный процесс банкротства АТЗ начался в 2007 году. В мае 2010-го из-за простоя завода, низкой производительности и сложной финансовой ситуации начались сокращения рабочих и задержка зарплаты.

&quot;Алтайский тракторный завод&quot;
«Алтайский тракторный завод»
letim-visoko.ru

В 2011-м завод прошел процедуру окончательной ликвидации. Последнее имущество в связи с банкротством предприятия распродано в ноябре 2011 года. В апреле 2014 года в бывшем заводоуправлении случился пожар, площадь которого составила более 800 квадратных метров.

Справка

Алтайский тракторный завод (АТЗ) в советские годы обеспечивал тракторами сельскохозяйственные предприятия Сибири, Средней Азии и Дальнего востока. На предприятии работало более 40 тыс. человек. Завод был одним из крупнейших центров сельскохозяйственного машиностроения в Западной Сибири и довольно крупным в рамках всего Советского Союза в 70-е, 80-е годы.

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