В Рубцовске расчистили еще 25 га территории бывшего Алтайского тракторного завода

В Рубцовске продолжается рекультивация огромной территории бывшего градообразующего предприятия — Алтайского тракторного завода (АТЗ). Подрядчик уже столкнулся со сложностями, но планомерно продолжает работу. На сегодняшний день от хлама и металлолома очищены 25 га из 300 га, сообщает портал Рубцовск.info.

За нелегкую задачу по рекультивации земли, на которой когда-то стоял огромный тракторный завод, в прошлом году взялся подрядчик из Нижнего Новгорода. По условиям заключенного контракта фирма «Производство плодородного грунта» должна расчистить все 300 га к 2025 году.

В том числе специалисты извлекут из земли промышленные отходы, захороненные здесь с 1941 года. Пока подготовлен участок в 25 га. Он уже пригоден для строительства и организации производства либо дугой деятельности.

«Алтайский тракторный завод» letim-visoko.ru

Издание отмечает, что в ходе работ, подрядчик столкнулся с рядом сложностей. Так, в Рубцовске не нашлось бетонодробильной техники, которую можно был бы арендовать. Фирма была вынуждена ее покупать за свой счет.

Напомним, медленный процесс банкротства АТЗ начался в 2007 году. В мае 2010-го из-за простоя завода, низкой производительности и сложной финансовой ситуации начались сокращения рабочих и задержка зарплаты.

«Алтайский тракторный завод» letim-visoko.ru

В 2011-м завод прошел процедуру окончательной ликвидации. Последнее имущество в связи с банкротством предприятия распродано в ноябре 2011 года. В апреле 2014 года в бывшем заводоуправлении случился пожар, площадь которого составила более 800 квадратных метров.